7 gollü maçta Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e karşı kazanan Batman Petrolspor!

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Batman Petrolspor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 4-3 mağlup etti.

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Batman Petrolspor ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.

Batman Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Batman Petrolspor, rakibini 4-3 mağlup etti.

Karşılaşmada Batman Petrolspor'un gollerini 16. dakikada Ramazan Civelek (kendi kalesine), 47. ve 64. dakikalarda Polat Yaldır ve 49. dakikada Pedrinho kaydetti. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ün golleri ise 48. dakikada Cenk Tosun, 54. dakikada Aleksandar Pesic ve 56. dakikada Ahmed Traore'den geldi.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte Batman Petrolspor, ligdeki puanını 16'ya yükseltti ve liderlik koltuğundaki yerini korudu. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ise Batman deplasmanından puansız ayrılarak 8 puanda kaldı.

TRENDYOL 1. LİG'DE GELECEK HAFTA

Trendyol 1. Lig'de gelecek hafta Batman Petrolspor, deplasmanda Bodrum FK ile karşılaşacak. Fatih Karagümrük ise bir sonraki hafta Manisa FK'yı ağırlayacak.