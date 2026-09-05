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Keçtaş Ankara Keçiörengücü’nden farklı galibiyet!

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Keçtaş Ankara Keçiörengücü, sahasında SMS Grup Sarıyer'i mağlup etti.

Giriş Tarihi:
Keçtaş Ankara Keçiörengücü’nden farklı galibiyet!

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Keçtaş Ankara Keçiörengücü, sahasında SMS Grup Sarıyer'i 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla Ankara Keçiörengücü puanını 11'e çıkardı, Sarıyer ise 10 puanda kaldı.

Stat: Aktepe

Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Muhammet Ali Doğan, Hüseyin Kıvanç Durmaz

Keçtaş Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan, Berkan Mahmut Keskin, Wellington, Abdullah Çelik, Süleyman Luş, İshak Karaoğul, İbrahim Akdağ (Dk. 88 Oğuzhan Ayaydın), Roshi (Dk. 75 Raice), Halil Can Ayan (Dk. 75 Enes Yılmaz), Ezeh (Dk. 82 Erkam Develi), Diouf (Dk. 88 Nabian)

SMS Grup Sarıyer: Furkan Onur Akyüz, Cebrail Karayel (Dk. 82 Thiam), Işık Kaan Arslan, Caner Osmanpaşa, Eşref Korkmazoğlu, Hasan Emre Yeşilyurt, Tunahan Ergül (Dk. 60 Poko), Barış Alıcı (Dk. 60 Furkan Gedik), Doğan Can Davas (Dk. 60 Attamah), Efecan Karaca, Batuhan Kör (Dk. 59 Eze)

Goller: Dk. 38 İbrahim Akdağ, Dk. 63 Ezeh, Dk. 84 Enes Yılmaz (Keçtaş Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 16 İbrahim Akdağ, Dk. 81 Ezeh (Keçtaş Ankara Keçiörengücü)

#Ankara Keçiörengücü #Erkam Develi #Halil Can Ayan
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