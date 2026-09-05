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Bandırmaspor'dan Boluspor kalesine tam 6 gol!

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Bandırmaspor, Boluspor'u 6-0 mağlup etti.

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Bandırmaspor'dan Boluspor kalesine tam 6 gol!

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Bandırmaspor ile Boluspor karşı karşıya geldi.

Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmada Bandırmaspor, Boluspor'u 6-0 mağlup etti.

Maçın gollerini 16. ve 33. dakikalarda Amidou Badji, 20. ve 24. dakikalarda Gianni Bruno, 37. ve 79. dakikalarda Tosin Kehinde kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Bandırmaspor, ligde 2. galibiyetini alarak 9 puana yükseldi. Boluspor ise 6 hafta sonunda puanla tanışamadı.

#Boluspor #Bandırmaspor
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