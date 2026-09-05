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Orfa Yapı Pendikspor, Eminevim Ümraniyespor'a karşı evinde tek golle güldü!

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Orfa Yapı Pendikspor, Eminevim Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti.

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Orfa Yapı Pendikspor, Eminevim Ümraniyespor'a karşı evinde tek golle güldü!

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Orfa Yapı Pendikspor ile Eminevim Ümraniyespor karşı karşıya geldi.

Pendik Stadı'nda oynanan maçta Orfa Yapı Pendikspor, Eminevim Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti.

Maçın tek golünü 30. dakikada Hakan Yeşil kaydetti. Bu sonuçla birlikte Orfa Yapı Pendikspor puanını 8'e yükseltti. Eminevim Ümraniyespor ise 3 puanda kaldı.

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