Orfa Yapı Pendikspor, Eminevim Ümraniyespor'a karşı evinde tek golle güldü!
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Orfa Yapı Pendikspor, Eminevim Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Orfa Yapı Pendikspor ile Eminevim Ümraniyespor karşı karşıya geldi.
Pendik Stadı'nda oynanan maçta Orfa Yapı Pendikspor, Eminevim Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti.
Maçın tek golünü 30. dakikada Hakan Yeşil kaydetti. Bu sonuçla birlikte Orfa Yapı Pendikspor puanını 8'e yükseltti. Eminevim Ümraniyespor ise 3 puanda kaldı.