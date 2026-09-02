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Batman Petrolspor Vanspor FK karşısında kazanarak liderliğini sürdürdü!

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Batman Petrolspor, Vanspor FK'yı 2-0 mağlup etti.

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Batman Petrolspor Vanspor FK karşısında kazanarak liderliğini sürdürdü!

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Vanspor FK ile Batman Petrolspor karşı karşıya geldi.

Spor Toto Akhisar Belediye Stadı'nda oynanan maçta Batman Petrolspor, Vanspor FK'yı 2-0 mağlup etti.

Maçın gollerini 45. dakikada Doria ve 90+3. dakikada Pedrinho kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Batman Petrolspor, 5 maçlık yenilmezlik serisini sürdürdü ve 13 puanla zirvede yer aldı.Vanspor FK ise ligde iki maçtır kazanamıyor.

#Batman Petrolspor #Pedrinho
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