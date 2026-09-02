Batman Petrolspor Vanspor FK karşısında kazanarak liderliğini sürdürdü!

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Batman Petrolspor, Vanspor FK'yı 2-0 mağlup etti.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Vanspor FK ile Batman Petrolspor karşı karşıya geldi.

Spor Toto Akhisar Belediye Stadı'nda oynanan maçta Batman Petrolspor, Vanspor FK'yı 2-0 mağlup etti.

Maçın gollerini 45. dakikada Doria ve 90+3. dakikada Pedrinho kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Batman Petrolspor, 5 maçlık yenilmezlik serisini sürdürdü ve 13 puanla zirvede yer aldı.Vanspor FK ise ligde iki maçtır kazanamıyor.