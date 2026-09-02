Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük-Metro Holding Kayserispor maçı için geri sayım sona erdi. Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında oynanacak mücadele 2 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak. İşte Fatih Karagümrük Kayserispor maçı yayın kanalı, stadyumu ve canlı izleme bilgileri...

Fatih Karagümrük - Metro Holding Kayserispor maçını takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de 5. hafta heyecanı Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük ile Kayserispor arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam ediyor. Ligde üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, "Fatih Karagümrük Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusuna yanıt arıyor. Peki Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük-Metro Holding Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Karşılaşma hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın tüm yayın detayları...

FATİH KARAGÜMRÜK KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Fatih Karagümrük ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Fatih Karagümrük Kayserispor maçı 2 Eylül 2026 Çarşamba günü (bu akşam) oynanacak.

🏆 Trendyol 1. Lig

🆚 Kayserispor

🗓️ 2 Eylül Çarşamba

⏰ 20.00

🏟️ Yusuf Ziya Öniş Stadyumu

📺 beIN SPORTS 2 / TRT Türk

📲 #FatihKaragümrük

📲 #MısırlıcomtrFatihKaragümrük pic.twitter.com/hkwPJOeyhN — Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) September 1, 2026

FATİH KARAGÜMRÜK KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin merakla beklediği Fatih Karagümrük Kayserispor karşılaşması saat 20.00'de başlayacak.

FATİH KARAGÜMRÜK KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük Kayserispor maçının yayın bilgileri belli oldu. Karşılaşma TRT Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.

FATİH KARAGÜMRÜK - KAYSERİSPOR MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN