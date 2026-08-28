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Orfa Yapı Pendikspor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Orfa Yapı Pendikspor ile Bandırmaspor karşı karşıya gelecek. Orfa Yapı Pendikspor - Bandırmaspor maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

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Orfa Yapı Pendikspor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Trendyol 1. Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 4. hafta maçında Orfa Yapı Pendikspor ile Bandırmaspor karşı karşıya gelecek. Peki, Orfa Yapı Pendikspor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PENDİKSPOR - BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Orfa Yapı Pendikspor - Bandırmaspor maçı 28 Ağustos Cuma günü saat 19.00'da başlayacak ve TRT Türk ekranlarından canlı yayınlanacak.

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#Pendikspor #Bandırmaspor
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