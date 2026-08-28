Antalyaspor - SMS Grup Sarıyer maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Antalyaspor ile SMS Grup Sarıyer karşı karşıya gelecek. Antalyaspor - SMS Grup Sarıyer maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.