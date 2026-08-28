CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Antalyaspor - SMS Grup Sarıyer maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Antalyaspor ile SMS Grup Sarıyer karşı karşıya gelecek. Antalyaspor - SMS Grup Sarıyer maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
Antalyaspor - SMS Grup Sarıyer maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANTALYASPOR - SMS GRUP SARIYER MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

Trendyol 1. Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 4. hafta maçında Antalyaspor ile SMS Grup Sarıyer karşı karşıya gelecek. Peki, Antalyaspor - SMS Grup Sarıyer maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANTALYASPOR - SMS GRUP SARIYER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - SMS Grup Sarıyer maçı 28 Ağustos Cuma günü saat 21.30'da başlayacak ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

#Antalyaspor #TRT Spor
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Pendikspor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta?
Sonraki Haber
Pendikspor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta?