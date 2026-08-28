Antalyaspor - SMS Grup Sarıyer maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Antalyaspor ile SMS Grup Sarıyer karşı karşıya gelecek. Antalyaspor - SMS Grup Sarıyer maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
ANTALYASPOR - SMS GRUP SARIYER MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN
Trendyol 1. Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 4. hafta maçında Antalyaspor ile SMS Grup Sarıyer karşı karşıya gelecek. Peki, Antalyaspor - SMS Grup Sarıyer maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
ANTALYASPOR - SMS GRUP SARIYER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Antalyaspor - SMS Grup Sarıyer maçı 28 Ağustos Cuma günü saat 21.30'da başlayacak ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.