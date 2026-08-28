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Keçtaş Ankara Keçiörengücü - Eminevim Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Keçtaş Ankara Keçiörengücü ile Eminevim Ümraniyespor karşı karşıya gelecek. Keçtaş Ankara Keçiörengücü - Eminevim Ümraniyespor maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

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Keçtaş Ankara Keçiörengücü - Eminevim Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KEÇİÖRENGÜCÜ - ÜMRANİYESPOR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

Trendyol 1. Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 4. hafta maçında Keçtaş Ankara Keçiörengücü ile Eminevim Ümraniyespor karşı karşıya gelecek. Peki, Keçtaş Ankara Keçiörengücü - Eminevim Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KEÇİÖRENGÜCÜ - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Keçtaş Ankara Keçiörengücü - Eminevim Ümraniyespor maçı 28 Ağustos Cuma günü saat 19.00'da başlayacak ve tabii spor 6 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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