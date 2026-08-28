Keçtaş Ankara Keçiörengücü - Eminevim Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Keçtaş Ankara Keçiörengücü ile Eminevim Ümraniyespor karşı karşıya gelecek. Keçtaş Ankara Keçiörengücü - Eminevim Ümraniyespor maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
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Trendyol 1. Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 4. hafta maçında Keçtaş Ankara Keçiörengücü ile Eminevim Ümraniyespor karşı karşıya gelecek. Peki, Keçtaş Ankara Keçiörengücü - Eminevim Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
KEÇİÖRENGÜCÜ - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Keçtaş Ankara Keçiörengücü - Eminevim Ümraniyespor maçı 28 Ağustos Cuma günü saat 19.00'da başlayacak ve tabii spor 6 ekranlarından canlı yayınlanacak.