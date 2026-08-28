Keçtaş Ankara Keçiörengücü - Eminevim Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Keçtaş Ankara Keçiörengücü ile Eminevim Ümraniyespor karşı karşıya gelecek. Keçtaş Ankara Keçiörengücü - Eminevim Ümraniyespor maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.