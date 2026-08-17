Batman Petrolspor - Boluspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Batman Petrolspor ile Boluspor karşı karşıya gelecek. Batman'da oynanacak mücadelenin başlama saati ve yayın kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor.
Batman Petrolspor-Boluspor maçını takip etmek için tıklayınız...
Trendyol 1. Lig'de 2. hafta heyecanı devam ediyor. Haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Batman Petrolspor, sahasında Boluspor'u konuk edecek. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak ligde önemli bir avantaj elde etmek istiyor. Futbolseverler karşılaşma öncesinde "Batman Petrolspor-Boluspor maçı saat kaçta?", "Batman Petrolspor-Boluspor maçı hangi kanalda?" ve "Batman Petrolspor-Boluspor maçı şifresiz mi?" sorularının yanıtını araştırıyor.
BATMAN PETROLSPOR-BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Batman Petrolspor ile Boluspor arasındaki Trendyol 1. Lig 2. hafta karşılaşması 17 Ağustos 2026 Pazartesi günü oynanacak.
Maç Günü🔥— Batman Petrolspor (@batmanpetrolfk) August 16, 2026
🆚 Batman Petrolspor-Boluspor
📅 17 Ağustos Pazartesi
🕒 21:30
🏟️ Batman Şehir Stadyumu#Batmanpetrolspor pic.twitter.com/qHxleOdCwI
BATMAN PETROLSPOR-BOLUSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Batman Petrolspor-Boluspor karşılaşması 21.30'da başlayacak.
📣 Takımımız, Trendyol 1. Lig'in ikinci haftasında Batman Petrolspor ile karşılaşıyor.— Boluspor (@Boluspor) August 16, 2026
📆 17 Ağustos 2026 Pazartesi
🕤 21.30
🏟️ Batman Şehir Stadyumu
🎟️ Passo#BATvBS pic.twitter.com/aAKQ0fln11
BATMAN PETROLSPOR-BOLUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
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