Batman Petrolspor - Boluspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Batman Petrolspor ile Boluspor karşı karşıya gelecek. Batman'da oynanacak mücadelenin başlama saati ve yayın kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor.