Muğlaspor-Bandırmaspor maçında gol sesi çıkmadı

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Muğlaspor ile Bandırmaspor, Bodrum İlçe Stadyumu'nda berabere kaldı.

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Muğlaspor ile Bandırmaspor 0-0 berabere kaldı.



Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan maçta iki takım da sahadan 1'er puanla ayrıldı.



1. LİG'DE GELECEK HAFTA



Ligin sonraki haftasında Muğlaspor, Bodrumspor'a konuk olacak. Bandırmaspor ise Keçtaş Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayacak.

Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Ramazan Ufuk Avdaş, Mehmet Eren Küçükkeçeci

Muğlaspor: Ekrem Kılıçarslan, Ali Barak (Dk. 63 Ahmet Engin), Camaj (Dk. 86 Yiğit Ali Bayrak), Diarra (Dk. 75 Bouajila), Çelhaka, Bilal Ceylan, Ali Kaan Güneren (Dk. 74 Selim Dilli), Luis Mago, Yiğit Fidan, Poyraz Yıldırım (Dk. 86 Yasin Uzunoğlu), Avramovski

Bandırmaspor: Akın Alkan, Ali Ülgen, Yusuf Kocatürk, Enes Aydın, Lima, Liço, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 64 Bruno), Emirhan Acar (Dk. 64 Mulumba), Emirhan Ayhan (Dk. 64 Khinde), Badji (Dk. 88 Seck), Kerem Dönertaş

Sarı kartlar: Dk. 44 Çelhaka, Dk. 76 Bilal Ceylan, Dk. 89 Yiğit Ali Bayrak (Muğlaspor), Dk. 90+2 Bruno (Bandırmaspor)