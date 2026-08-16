Muğlaspor-Bandırmaspor maçında gol sesi çıkmadı
Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Muğlaspor ile Bandırmaspor, Bodrum İlçe Stadyumu'nda berabere kaldı.
Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Muğlaspor ile Bandırmaspor 0-0 berabere kaldı.
Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan maçta iki takım da sahadan 1'er puanla ayrıldı.
1. LİG'DE GELECEK HAFTA
Ligin sonraki haftasında Muğlaspor, Bodrumspor'a konuk olacak. Bandırmaspor ise Keçtaş Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayacak.
Stat: Bodrum İlçe
Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Ramazan Ufuk Avdaş, Mehmet Eren Küçükkeçeci
Muğlaspor: Ekrem Kılıçarslan, Ali Barak (Dk. 63 Ahmet Engin), Camaj (Dk. 86 Yiğit Ali Bayrak), Diarra (Dk. 75 Bouajila), Çelhaka, Bilal Ceylan, Ali Kaan Güneren (Dk. 74 Selim Dilli), Luis Mago, Yiğit Fidan, Poyraz Yıldırım (Dk. 86 Yasin Uzunoğlu), Avramovski
Bandırmaspor: Akın Alkan, Ali Ülgen, Yusuf Kocatürk, Enes Aydın, Lima, Liço, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 64 Bruno), Emirhan Acar (Dk. 64 Mulumba), Emirhan Ayhan (Dk. 64 Khinde), Badji (Dk. 88 Seck), Kerem Dönertaş
Sarı kartlar: Dk. 44 Çelhaka, Dk. 76 Bilal Ceylan, Dk. 89 Yiğit Ali Bayrak (Muğlaspor), Dk. 90+2 Bruno (Bandırmaspor)