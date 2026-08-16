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Keçtaş Ankara Keçiörengücü evinde Orfa Yapı Pendikspor'u farklı yendi

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Keçtaş Ankara Keçiörengücü, sahasında Orfa Yapı Pendikspor'u farklı mağlup etti.

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Keçtaş Ankara Keçiörengücü evinde Orfa Yapı Pendikspor'u farklı yendi

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Keçtaş Ankara Keçiörengücü, konuk ettiği Orfa Yapı Pendikspor'u 4-1 yendi.

Stat: Aktepe

Hakemler: Kaan Kara, İbrahim Ethem Potuk, Mehmet Erdoğan

Keçtaş Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Yunus Bahadır (Dk. 85 Berkan Keskin), Oğuzcan Çalışkan, Wellington, Süleyman Luş, İshak Karaoğul, İbrahim Akdağ, Roshi (Dk. 56 Fofana), Jefferson (Dk. 65 Halil Can Ayan), Ezeh (Dk. 86 Enes Yılmaz), Diouf (Dk. 85 Nabian)

Orfa Yapı Pendikspor: Emre Koyuncu, Kerem Kalafat (Dk. 72 Yekta Sönmez), Berkay Sülüngöz, Soldo, Furkan Mehmet Doğan (Dk. 80 Ahmet Karademir), Mesut Özdemir, Wilks (Dk. 46 Abifade), Bekir Karadeniz, Hakan Yeşil, Thuram, Görkem Bitin (Dk. 65 Clarke-Harris)

Goller: Dk. 15 Süleyman Luş, Dk. 34 Diouf, Dk. 70 Halil Can Ayan, Dk. 82 İshak Karaoğul (Keçtaş Ankara Keçiörengücü), Dk. 39 Görkem Bitin (Orfa Yapı Pendikspor)

Sarı kartlar: Dk. 51 Roshi, Dk. 61 İbrahim Akdağ, Dk. 62 Ezeh (Keçtaş Ankara Keçiörengücü)

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