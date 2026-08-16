Mardin 1969 Spor, Antalyaspor'a karşı evinde kazandı!
Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Mardin 1969 Spor, Antalyaspor'u Dimitrov ve Kayode'nin golleriyle 2-0 yendi.
Giriş Tarihi:
Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Mardin 1969 Spor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi.
Mardin 21 Kasım Stadı'nda oynanan maçta Mardin 1969 Spor, Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.
Maçın gollerini 25. dakikada Zdravko Dimitrov ve 51. dakikada Ayoba Kayode kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Mardin 1969 Spor, ligde 2 maç sonunda 4 puan topladı. Antalyaspor ise Keçtaş Ankara Keçiörengücü galibiyetinin ardından yenilerek 3 puanda kaldı.
1. LİG'DE GELECEK HAFTA
Trendyol 1. Lig'de gelecek hafta Mardin 1969 Spor, Boluspor deplasmanına konuk olacak. Antalyaspor ise evinde Orfa Yapı Pendikspor'u ağırlayacak.