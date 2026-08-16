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Mardin 1969 Spor, Antalyaspor'a karşı evinde kazandı!

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Mardin 1969 Spor, Antalyaspor'u Dimitrov ve Kayode'nin golleriyle 2-0 yendi.

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Mardin 1969 Spor, Antalyaspor'a karşı evinde kazandı!

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Mardin 1969 Spor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi.

Mardin 21 Kasım Stadı'nda oynanan maçta Mardin 1969 Spor, Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Maçın gollerini 25. dakikada Zdravko Dimitrov ve 51. dakikada Ayoba Kayode kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Mardin 1969 Spor, ligde 2 maç sonunda 4 puan topladı. Antalyaspor ise Keçtaş Ankara Keçiörengücü galibiyetinin ardından yenilerek 3 puanda kaldı.

1. LİG'DE GELECEK HAFTA

Trendyol 1. Lig'de gelecek hafta Mardin 1969 Spor, Boluspor deplasmanına konuk olacak. Antalyaspor ise evinde Orfa Yapı Pendikspor'u ağırlayacak.

#Antalyaspor
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