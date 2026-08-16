Muğlaspor - Bandırmaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig’in 2. haftasında heyecan devam ediyor. Ligin yeni ekiplerinden Muğlaspor, sahasında Balıkesir temsilcisi Teksüt Bandırmaspor’u konuk ediyor. Muğla Atatürk Stadyumu'ndaki yenileme çalışmaları ve ev sahibinin cezası nedeniyle Bodrum'da oynanacak zorlu mücadele öncesi futbolseverler "Muğlaspor - Bandırmaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte tüm yayın detayları...