Muğlaspor - Bandırmaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Trendyol 1. Lig’in 2. haftasında heyecan devam ediyor. Ligin yeni ekiplerinden Muğlaspor, sahasında Balıkesir temsilcisi Teksüt Bandırmaspor’u konuk ediyor. Muğla Atatürk Stadyumu'ndaki yenileme çalışmaları ve ev sahibinin cezası nedeniyle Bodrum'da oynanacak zorlu mücadele öncesi futbolseverler "Muğlaspor - Bandırmaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte tüm yayın detayları...
Muğlaspor Bandırmaspor maçını takip etmek için tıklayın!
Trendyol 1. Lig 2026-2027 sezonunun 2. haftasında heyecan Ege sahillerine taşınıyor. Ligin yeni ekiplerinden yeşil-beyazlı Muğlaspor, sahasında şampiyonluk adaylarından Teksüt Bandırmaspor'u ağırlıyor. Futbolseverlerin ve iki kulüp taraftarının arama motorlarında sıkça araştırdığı "Muğlaspor - Bandırmaspor maçı ne zaman?", "Muğlaspor maçı saat kaçta?", "Muğlaspor Bandırmaspor maçı hangi kanalda?" sorularının tüm detayları netleşti.
MUĞLASPOR - BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN?
Trendyol 1. Lig 2. hafta mücadelesindeki Muğlaspor - Bandırmaspor maçı 16 Ağustos 2026 Pazar günü (bugün) oynanacak.
MUĞLASPOR - BANDIRMASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Muğla Atatürk Stadyumu'nda devam eden zemin ve yenileme çalışmaları nedeniyle karşılaşma Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanacak. Müsabaka Türkiye saati ile 21.30'da başlayacak.
MUĞLASPOR - BANDIRMASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma TRT Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.
MUĞLASPOR BANDIRMASPOR MAÇI CANLI İZLE