Trendyol 1. Lig’in 2. haftasında futbolseverleri İç Anadolu derbisi heyecanı sarıyor. Metro Holding Kayserispor, sahasında Ekenler Beton Sivasspor’u konuk ediyor. Kritik derbi öncesi futbol tutkunları "Kayserispor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte dev randevunun yayın bilgileri ve karşılaşmaya dair tüm detaylar...

Metro Holding Kayserispor - Ekenler Beton Sivasspor maçı canlı takip et!

Trendyol 1. Lig 2026-2027 sezonunun 2. haftasında heyecan dev bir Anadolu derbisiyle devam ediyor. Lige galibiyet ve puan parolasıyla başlayan iki komşu kentin iddialı ekipleri Metro Holding Kayserispor ile Ekenler Beton Sivasspor, kozlarını RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda paylaşacak. Sporseverlerin ve iki kulüp taraftarının arama motorlarında sıkça araştırdığı "Kayserispor - Sivasspor maçı ne zaman?", "Kayserispor Sivasspor maçı saat kaçta?", "Derbi maçı hangi kanalda?" ve "TRT Spor canlı izle" sorgulamalarının yanıtı açıklandı. 16 Ağustos 2026 Pazar günü Kayseri'de oynanacak zorlu müsabakaya dair tüm detaylar netleşti.

KAYSERİSPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig 2. hafta mücadelesindeki Metro Holding Kayserispor - Ekenler Beton Sivasspor karşılaşması 16 Ağustos 2026 Pazar günü (bugün) oynanacak.

KAYSERİSPOR - SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı kritik mücadele Türkiye saati ile 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

KAYSERİSPOR - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma TRT Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR - EKENLER BETON SİVASSPOR MAÇI CANLI ANLATIM

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Ev, dört duvar değil; ailenin yanında olduğu yerdir. ❤️🤍



➡️ Sıradaki Maç

⚽️ Trendyol 1. Lig | 2. Hafta

🆚 Metro Holding Kayserispor – Ekenler Beton Sivasspor

🗓️ 16 Ağustos 2026 Pazar

🕖 19.00

📺 TRT Spor | beIN SPORTS 2 | tabii



📲 #SVSvKYSR #GösterGücünü ❤️🤍 pic.twitter.com/EAgmYjCTwg — Sivasspor (@Sivasspor) August 15, 2026