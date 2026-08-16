Mardin 1969 Spor - Antalyaspor maçı izle: Saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Mardin 1969 Spor, sahasında Süper Lig temsilcilerinden Antalyaspor’u konuk ediyor. Zorlu mücadele öncesi sporseverler "Mardin 1969 Spor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte 16 Ağustos 2026 Pazar maç programı, canlı yayın kanalı ve karşılaşmaya dair tüm detaylar...