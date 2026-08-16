Mardin 1969 Spor - Antalyaspor maçı izle: Saat kaçta, hangi kanalda?
Futbol heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Mardin 1969 Spor, sahasında Süper Lig temsilcilerinden Antalyaspor’u konuk ediyor. Zorlu mücadele öncesi sporseverler "Mardin 1969 Spor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte 16 Ağustos 2026 Pazar maç programı, canlı yayın kanalı ve karşılaşmaya dair tüm detaylar...
Mardin 1969 Spor - Antalyaspor maçını takip etmek için tıklayınız...
Yeni sezon hazırlıkları ve resmi maç takvimi kapsamında futbol heyecanı aralıksız sürüyor. Doğu temsilcisi Mardin 1969 Spor, kendi sahasında Akdeniz ekibi Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Arama motorlarında sporseverlerin ve iki takım taraftarlarının en çok araştırdığı "Mardin 1969 Spor - Antalyaspor maçı ne zaman?", "Mardin Antalyaspor maçı saat kaçta?", "Mardin 1969 Spor maçı hangi kanalda?" ve "canlı maç izle" başlıklarının yanıtları belli oldu. 16 Ağustos 2026 Pazar günü oynanacak kritik müsabakanın yayın bilgileri ve karşılaşma öncesi tüm ayrıntılar netleşti.
MARDİN 1969 SPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?
Mardin 1969 Spor ile Antalyaspor arasında oynanacak mücadele 16 Ağustos 2026 Pazar günü (bugün) gerçekleşecek.
MARDİN 1969 SPOR - ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Mardin 21 Kasım Stadyumu'nda oynanacak zorlu karşılaşma Türkiye saati ile 21.30'da başlayacak.
MARDİN 1969 SPOR - ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma TRT Spor kanalında canlı yayınlanacak.
MARDİN 1969 SPOR - ANTALYASPOR MAÇI CANLI ANLATIM LİNKİ
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MAÇ GÜNÜ! 🦂— Antalyaspor (@Antalyaspor) August 15, 2026
🆚 Mardin 1969 Spor
⏰ 21.30
🏟️ Mardin 21 Kasım Şehir Stadyumu
📺 TRT Spor & beIN Sports MAX 2
📲 #MARvANT pic.twitter.com/BNMYFwqezM
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Trendyol 1. Lig | 2. Hafta— Mardin 1969 Spor (@mardinsporsk) August 15, 2026
🆚 Antalyaspor
📅 16 Ağustos Pazar
🕖 21.30
🏟️ 21 Kasım Şehir Stadyumu
📱#MRDvANT pic.twitter.com/oiENe6qTpZ