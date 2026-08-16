Keçiörengücü - Pendikspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig’de heyecan devam ediyor. Ankara temsilcisi Keçtaş Ankara Keçiörengücü, sahasında İstanbul ekibi Pendikspor’u konuk ediyor. Haftanın en kritik mücadelelerinden biri öncesinde futbolseverler "Keçiörengücü - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte 16 Ağustos 2026 Pazar maç programı, canlı yayın kanalı ve tüm detaylar...