Keçiörengücü - Pendikspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Trendyol 1. Lig’de heyecan devam ediyor. Ankara temsilcisi Keçtaş Ankara Keçiörengücü, sahasında İstanbul ekibi Pendikspor’u konuk ediyor. Haftanın en kritik mücadelelerinden biri öncesinde futbolseverler "Keçiörengücü - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte 16 Ağustos 2026 Pazar maç programı, canlı yayın kanalı ve tüm detaylar...
Keçiörengücü - Pendikspor maçını canlı takip etmek için tıklayın!
Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonu heyecanı tüm hızıyla devam ederken, haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Keçtaş Ankara Keçiörengücü ile Pendikspor kozlarını paylaşıyor. Lig sıralamasını ve üst sıralar mücadelesini yakından ilgilendiren zorlu 90 dakika öncesi sporseverler canlı yayın bilgilerini sorguluyor. Arama motorlarında "Keçiörengücü - Pendikspor maçı ne zaman?", "Keçiörengücü Pendikspor maçı saat kaçta?", "Pendikspor maçı hangi kanalda?" aramaları öne çıkıyor.
KEÇİÖRENGÜCÜ - PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Trendyol 1. Lig mücadelesi kapsamındaki Keçtaş Ankara Keçiörengücü - Pendikspor maçı 16 Ağustos 2026 Pazar günü (bugün) oynanacak.
KEÇİÖRENGÜCÜ - PENDİKSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Ankara Aktepe Stadyumu'nda gerçekleşecek karşılaşma Türkiye saati ile 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Kaan Kara yönetecek.
KEÇİÖRENGÜCÜ - PENDİKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma TRT Spor kanalında canlı yayınlanacak.
KEÇİÖRENGÜCÜ - PENDİKSPOR MAÇI CANLI ANLATIM LİNKİ