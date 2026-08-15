Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Eminevim Ümraniyespor maç bilgisi: Saati ve kanalı!

Trendyol 1. Lig 2026-2027 sezonu ilk haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile Eminevim Ümraniyespor, Vefa Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Aleksandr Stanojevic yönetimindeki ev sahibi ekip, kendi sahasında taraftarının desteğiyle üç puanı hedeflerken, Tayfun Albayrak'ın çalıştırdığı İstanbul ekibi zorlu deplasmandan en az bir puanla dönmek istiyor. Sezon öncesi hazırlık maçlarında farklı performanslar sergileyen iki takımın ilk hafta mücadelesi, ligin açılış haftasının çekişmeli karşılaşmalarından biri olacak. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Eminevim Ümraniyespor maçının tarihi, saati, yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler haberimizde!