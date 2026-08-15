Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Eminevim Ümraniyespor maç bilgisi: Saati ve kanalı!
Trendyol 1. Lig 2026-2027 sezonu ilk haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile Eminevim Ümraniyespor, Vefa Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Aleksandr Stanojevic yönetimindeki ev sahibi ekip, kendi sahasında taraftarının desteğiyle üç puanı hedeflerken, Tayfun Albayrak'ın çalıştırdığı İstanbul ekibi zorlu deplasmandan en az bir puanla dönmek istiyor. Sezon öncesi hazırlık maçlarında farklı performanslar sergileyen iki takımın ilk hafta mücadelesi, ligin açılış haftasının çekişmeli karşılaşmalarından biri olacak. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Eminevim Ümraniyespor maçının tarihi, saati, yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler haberimizde!
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Eminevim Ümraniyespor maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Trendyol 1. Lig'de yeni sezon heyecanı Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile Eminevim Ümraniyespor arasındaki mücadeleyle devam edecek. Sezonun ilk haftasında sahaya çıkacak iki takım da lige moralli bir başlangıç yapabilmek için galibiyet arayacak. Vefa Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, taraftar desteğini arkasına alarak üç puana ulaşmayı amaçlarken, Eminevim Ümraniyespor ise deplasmanda alacağı sonuçla sezona güçlü bir mesaj vermek istiyor. İşte mücadelenin detayları!
Fatih Karagümrük-Ümraniyespor MAÇI NE ZAMAN?
1. Lig'in ilk haftası kapsamındaki Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Eminevim Ümraniyespor maçı, 15 Ağustos Cumartesi günü oynanacak.
Fatih Karagümrük-Ümraniyespor MAÇI SAAT KAÇTA?
Vefa Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak.
Fatih Karagümrük-Ümraniyespor MAÇI HANGİ KANALDA?
Hakem Ayberk Demirbaş'ın yöneteceği Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Eminevim Ümraniyespor maçı TRT Tabii Spor 6 ekranlarından canlı yayınlanacak.
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