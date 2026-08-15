İstanbulspor-Bodrum FK CANLI YAYIN | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig 2026-2027 sezonu ilk haftasında İstanbulspor ile Bodrum FK, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Barış Kanbak yönetimindeki ev sahibi ekip, kendi sahasında taraftarının desteğiyle üç puanı hedeflerken, Burhan Eşer'in çalıştırdığı ekip zorlu deplasmandan en az bir puanla dönmek istiyor. Sezon öncesi hazırlık maçlarında farklı performanslar sergileyen iki takımın ilk hafta mücadelesi, ligin açılış haftasının çekişmeli karşılaşmalarından biri olacak. İstanbulspor-Bodrum FK maçının tarihi, saati, yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler haberimizde!