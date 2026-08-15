İstanbulspor-Bodrum FK CANLI YAYIN | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Trendyol 1. Lig 2026-2027 sezonu ilk haftasında İstanbulspor ile Bodrum FK, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Barış Kanbak yönetimindeki ev sahibi ekip, kendi sahasında taraftarının desteğiyle üç puanı hedeflerken, Burhan Eşer'in çalıştırdığı ekip zorlu deplasmandan en az bir puanla dönmek istiyor. Sezon öncesi hazırlık maçlarında farklı performanslar sergileyen iki takımın ilk hafta mücadelesi, ligin açılış haftasının çekişmeli karşılaşmalarından biri olacak. İstanbulspor-Bodrum FK maçının tarihi, saati, yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler haberimizde!
İstanbulspor-Bodrum FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Trendyol 1. Lig'de yeni sezon heyecanı İstanbulspor ile Bodrum FK arasındaki mücadeleyle devam edecek. Sezonun ilk haftasında sahaya çıkacak iki takım da lige moralli bir başlangıç yapabilmek için galibiyet arayacak. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada İstanbulspor, taraftar desteğini arkasına alarak üç puana ulaşmayı amaçlarken, Bodrum FK ise deplasmanda alacağı sonuçla sezona güçlü bir mesaj vermek istiyor. İşte mücadelenin detayları!
İstanbulspor-Bodrum FK MAÇI NE ZAMAN?
1. Lig'in ilk haftası kapsamındaki İstanbulspor-Bodrum FK maçı, 15 Ağustos Cumartesi günü oynanacak.
İstanbulspor-Bodrum FK MAÇI SAAT KAÇTA?
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak.
İstanbulspor-Bodrum FK MAÇI HANGİ KANALDA?
Hakem Ömer Faruk Turtay'ın yöneteceği İstanbulspor-Bodrum FK maçı TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
👉İstanbulspor-Bodrum FK MAÇI CANLI İZLE👈