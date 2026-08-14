Turka Esenler Erokspor-SMS Grup Sarıyer maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in açılış haftasında İstanbul derbisi heyecanı yaşanacak. Turka Esenler Erokspor ile SMS Grup Sarıyer, Esenler Erokspor Stadyumu'nda sezonun ilk galibiyeti için karşı karşıya gelecek. Hakem Süleyman Bahadır'ın yönetiminde oynanacak kritik mücadelede her iki takım da ligin ilk haftasından itibaren iddiasını ortaya koymak istiyor. Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendiren Erokspor, kendi sahasında avantajını kullanmayı hedeflerken, Sarıyer ise deplasmanda sürpriz peşinde. İşte Turka Esenler Erokspor-SMS Grup Sarıyer maçının canlı yayın bilgileri!