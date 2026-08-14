Turka Esenler Erokspor-SMS Grup Sarıyer maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol 1. Lig'in açılış haftasında İstanbul derbisi heyecanı yaşanacak. Turka Esenler Erokspor ile SMS Grup Sarıyer, Esenler Erokspor Stadyumu'nda sezonun ilk galibiyeti için karşı karşıya gelecek. Hakem Süleyman Bahadır'ın yönetiminde oynanacak kritik mücadelede her iki takım da ligin ilk haftasından itibaren iddiasını ortaya koymak istiyor. Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendiren Erokspor, kendi sahasında avantajını kullanmayı hedeflerken, Sarıyer ise deplasmanda sürpriz peşinde. İşte Turka Esenler Erokspor-SMS Grup Sarıyer maçının canlı yayın bilgileri!
Turka Esenler Erokspor-SMS Grup Sarıyer maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Turka Esenler Erokspor ile SMS Grup Sarıyer, Esenler Erokspor Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Yeni sezona galibiyetle başlamak isteyen Ali Onur Cerrah'ın ekibi, taraftarının da desteğiyle mutlak 3 puan hedefliyor. Bülent Bölükbaşı'nın öğrencileri ise zorlu deplasmandan puanla dönmenin peşinde. İşte Turka Esenler Erokspor-SMS Grup Sarıyer maçının detayları!
ESENLER EROKSPOR-SARIYER MAÇI NE ZAMAN?
Trendyol 1. Lig'in ilk haftasındaki Turka Esenler Erokspor-SMS Grup Sarıyer maçı, 14 Ağustos Cuma günü oynanacak.
ESENLER EROKSPOR-SARIYER MAÇI SAAT KAÇTA?
Esenler Erokspor Stadyumu'ndaki mücadele, saat 21.30'da Süleyman Bahadır'ın düdüğüyle başlayacak. Bahadır'ın yardımcılıklarını Uğur Sarı ve Demirhan Emir yapacak.
ESENLER EROKSPOR-SARIYER MAÇI HANGİ KANALDA?
Turka Esenler Erokspor-SMS Grup Sarıyer mücadelesi TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
ESENLER EROKSPOR-SARIYER MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR