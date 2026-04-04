Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-İmaj Altyapı Vanspor FK maçı detayları!

Trendyol 1. Lig'de play-off yarışı kızışıyor! 47 puanla 8. sırada yer alan Ankara Keçiörengücü, 43 puanlı Vanspor'u ağırlayacak. Sezonun son haftalarına girilirken her iki takım da ilk 7'ye tutunmak için kritik bir mücadeleye hazırlanıyor. Başkent ekibi evinde kazanarak avantajını sürdürmek isterken, Van temsilcisi deplasmanda alacağı galibiyetle rakibini geçmeyi hedefliyor. Puan farkının sadece 4 olduğu bu zorlu randevuda, her iki takım için de kayıp lüksü yok. Ankara'daki bu dev mücadelenin tarihi, saati ve yayın bilgileri merak ediliyor. İşte Keçiörengücü-Vanspor maçının tüm detayları.