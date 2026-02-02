Esenler Erokspor-Ümraniyespor maçı izle: Ne zaman ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig’in 23. haftasında Esenler Erokspor ile Ümraniyespor, ligdeki dengeleri yakından ilgilendiren önemli bir maçta karşı karşıya geliyor. Zirve takibini sürdürmek ve puanını 44’e yükseltmek isteyen Osman Özköylü’nün ekibi, sahasında kazanarak yoluna emin adımlarla devam etmeyi amaçlıyor. Deplasmanda alacağı bir galibiyetle düşme hattından uzaklaşmak isteyen 27 puanlı Ümraniyespor ise zorlu mücadelede sürpriz bir sonuca imza atmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Esenler Erokspor-Ümraniyespor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?