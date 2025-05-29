Fatih Karagümrük-Bandırmaspor MAÇI TIKLA İZLE | Solwie Energy Fatih Karagümrük-Teksüt Bandırmaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Trendyol 1. Lig’de Süper Lig hayali kuran iki güçlü ekip, Solwie Energy Fatih Karagümrük ile Teksüt Bandırmaspor, play-off finalinde kozlarını paylaşacak. Sakarya Atatürk Stadyumu’nda oynanacak bu heyecan dolu mücadele, yalnızca takımlar için değil, taraftarlar için de büyük anlam taşıyor. Süper Lig’e yükselecek son takımın belli olacağı bu karşılaşmada, sahadaki her top, her pas, her gol bir tarih yazma anlamı taşıyor. İstanbul temsilcisi Fatih Karagümrük, sezonu üçüncü sırada tamamlayarak doğrudan finale yükselme hakkını elde etti. Kırmızı-siyahlı ekip, bu avantajı en iyi şekilde değerlendirmek ve geçtiğimiz sezon veda ettiği Süper Lig’e yeniden dönmek için sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Öte yandan Teksüt Bandırmaspor, play-off’un hem ilk hem de ikinci turunu başarıyla geçerek finale adını yazdırdı. Balıkesir ekibi, tarihinde ilk kez Süper Lig biletini almak için mücadele edecek. Peki, Solwie Energy Fatih Karagümrük-Teksüt Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Solwie Energy Fatih Karagümrük-Teksüt Bandırmaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. play-off final maçında Solwie Energy Fatih Karagümrük ile Teksüt Bandırmaspor karşı karşıya gelecek. Süper Lig hayali için kritik maça çıkmaya hazırlanan takımlar, Sakarya'da oynanacak mücadelede hata yapmak istemiyor. 2024-2025 sezonunu 3. sırada tamamlayan ve direkt final turunda oynamaya hak kazanan İstanbul ekibi, Onur Can Korkmaz yönetiminde bu avantajı kullanmayı amaçlıyor. Erzurumspor ve Boluspor gibi güçlü takımları eleyerek finale çıkan Bandırmaspor ise Balıkesirspor'dan sonra Süper Lig'de yer alan 2. Balıkesir temsilcisi olmayı hedefliyor. Mustafa Gürsel yönetiminde hata yapmak istemeyen Bandırmaspor, mutlu sona ulaşmak istiyor. Heyecan dolu karşılaşmada hangi takımın Süper Lig biletini alacağı ise futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Solwie Energy Fatih Karagümrük-Teksüt Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SOLWIE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK-TEKSÜT BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig play-off finalinde oynanacak Solwie Energy Fatih Karagümrük-Teksüt Bandırmaspor maçı 29 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.

SOLWIE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK-TEKSÜT BANDIRMASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak Solwie Energy Fatih Karagümrük-Teksüt Bandırmaspor maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SOLWIE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK-TEKSÜT BANDIRMASPOR MAÇI CANLI İZLE

MUHTEMEL 11'LER

Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Talha, Yiğit Efe, Djilobodji, Çağtay, Atakan, Doh, Camacho, Johnson, Göktan, Wesley Moraes

Bandırmaspor: Akın, Barışbek, Mexer, Atınç, Hakan, Hikmet, Mulumba, Murat Cem, Ndongala, Messaoudi, Diony

GÖZLER WESLEY MORAES VE MARCO PAIXAO'DA OLACAK

Normal sezonda 21 gole ulaşarak Kocaelispor'dan Oğulcan Çağlayan'la beraber gol kralı olan Fatih Karagümrük'ten Wesley Moraes finalde takımının en büyük kozu olacak. Türkiye kariyerinde 4 kez 1. Lig'de gol krallığı yaşayan 40 yaşındaki Bandırmasporlu Marco Paixao, sezonu 17 golle tamamladıktan sonra play-off'ta Geosis Boluspor karşısında her iki maçta da birer gol kaydetti.

Portekizli golcü Altay formasıyla 2020-2021 sezonunda sonradan oyuna dahil olduğu play-off finalinde Altınordu karşısında 90. dakikada takımının tek golünü atmış ve siyah-beyazlı takımın 18 yıl sonra Süper Lig'e dönmesine katkı vermişti.

FATİH KARAGÜMRÜK'ÜN PLAY-OFF YOLCULUĞU

Sezona teknik direktör Şenol Can'la başladıktan sonra David Sassarini ve Orhan Ak'ın görev yaptığı Fatih Karagümrük'te son olarak Onur Can Korkmaz takımın başına getirildi. Ligde uzun süre ilk 2 içinde yer almasına rağmen Gençlerbirliği'ne geçilen İstanbul temsilcisi, sezonu 66 puanla 3. sırada tamamladı. Statü gereği doğrudan play-off finaline yükselen Fatih Karagümrük, geçmiş sezonlarda yer aldığı Süper Lig vizesi için bir kez daha sahaya çıkacak.

1982-1983 sezonunda teknik direktör İlyas Datça (Ilie Datcu) yönetiminde direkt Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük, ikinci kez yer aldığı play-off'ta daha önce 2019-2020'da teknik direktör Şenol Can yönetiminde Ankara'daki final maçında Adana Demirspor'a penaltılarda üstünlük sağlayarak Süper Lig'e çıktı.

BANDIRMASPOR'UN PLAY-OFF YOLCULUĞU

1. Lig'de teknik direktör değişikliğine gitmeyen 3 takımdan biri olan Bandırmaspor, Mustafa Gürsel yönetiminde ligi 64 puan ve averajla 5. sırada bitirdi. Play-off ilk turunda Erzurumspor FK'yi, ikinci turda da Geosis Boluspor'u saf dışı bırakan Bandırmaspor, finalde Fatih Karagümrük'ün rakibi oldu. 2021-2022'de yine Mustafa Gürsel'in çalıştırdığı Bandırmaspor, finale kadar yükseldiği play-off'ta İstanbulspor'a yenilerek Süper Lig'e çıkamadı.

Daha önce Süper Lig'de yer almayan Bandırmaspor, Süper Lig vizesi aldığı takdirde Balıkesirspor'dan sonra Balıkesir'i Süper Lig'de temsil edecek 2. takım olacak.

FATİH KARAGÜMRÜK İLE BANDIRMASPOR ARASINDA 15. RANDEVU

İki ekibin bu sezon ligde karşılaştığı müsabakalarda Bandırmaspor rakibine 1-0 ve 2-1'lik skorlarla üstünlük kurdu. Profesyonel liglerde 14 kez karşılaşan iki ekipten Bandırmaspor'un 8, Fatih Karagümrük'ün 3 galibiyeti bulunurken 3 müsabaka da eşitlikle tamamlandı. Bandırmaspor'un 19 gol bulduğu karşılaşmalarda Fatih Karagümrük de 9 gol üretti.

SAKARYA'DA İLK FİNAL

Sakarya'nın ilk kez ev sahipliği yapacağı final, 11. farklı kentte oynanacak. Sakarya'dan önce Ankara'da 8, İstanbul'da 6, Antalya'da 4, Konya'da 3, Eskişehir ve İzmir'de 2, Adana, Bursa, Kocaeli ve Manisa'da da birer kez play-off finali oynandı.

PLAY-OFF'TA 30. SEZON

Play-off'un 30. defa uygulandığı 1. Lig'de 23 takım play-off sonunda bir üst lige çıktı. Play-off'ta Kasımpaşa 3 kez Süper Lig'e yükselirken; Antalyaspor, Eskişehirspor, Göztepe, Konyaspor, Sakaryaspor ikişer; Adana Demirspor, Alanyaspor, Altay, Bodrum FK, Boluspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük, Gaziantep FK, İstanbulspor, Kayserispor, Malatyaspor, Mersin İdmanyurdu, Orduspor, Pendikspor, Şekerspor ve Zeytinburnuspor da birer kez Süper Lig vizesi aldı. Ligde 1993-1994 sezonunda play-off'tan Süper Lig'e iki takım (Adana Demirspor ve Antalyaspor) yükselmişti.

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

Solwie Energy Fatih Karagümrük ile Teksüt Bandırmaspor arasında oynanacak Trendyol 1. Lig play-off final müsabakasında hakem Yasin Kol düdük çalacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, mücadelede Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak.