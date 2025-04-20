Yeni Malatyaspor-Adanaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 35. hafta maçında Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor ile Adanaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
YENİ MALATYASPOR-ADANASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Central Hospital Ümraniyespor maçı 20 Nisan Pazar günü saat 13.30'da oynanacak. Müsabaka beIN Sports MAX 1 ve Tabii Spor 6 ekranlarından canlı yayınlanacak.
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