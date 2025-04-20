Esenler Erokspor-Kocaelispor maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'in 35. haftası, Süper Lig biletini cebine koymuş bir takım ile play-off umutlarını canlı tutmak isteyen bir başka takımın mücadelesine sahne olacak. İstanbul’da oynanacak karşılaşmada Esenler Erokspor, Süper Lig’e çıkmayı garantileyen Kocaelispor’u konuk edecek. Mücadelenin atmosferi, iki takımın hedefleri doğrultusunda son derece yüksek olacak. 16 yıllık Süper Lig hasretine son veren Kocaelispor, geçtiğimiz haftalarda alınan sonuçların ardından büyük bir coşkuyla şampiyonluğunu ilan etti. Erzurumspor ve Fatih Karagümrük’ün puan kayıplarının ardından yeşil-siyahlı ekip Süper Lig'e yükselmeyi matematiksel olarak garantiledi. Teknik Direktör İsmet Taşdemir liderliğinde önemli bir başarıya imza atan Marmara temsilcisi, şimdi gözünü sezonu zirvede tamamlama hedefine çevirmiş durumda. Peki, Esenler Erokspor-Kocaelispor maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

Esenler Erokspor-Kocaelispor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında gözler, İstanbul'da oynanacak kritik mücadeleye çevrildi. Esenler Erokspor, Süper Lig biletini cebine koyan Kocaelispor'u konuk edecek. İsmet Taşdemir yönetimindeki Kocaelispor, tam 16 yıl aradan sonra Süper Lig'e geri döndü. Yeşil-siyahlılar, Erzurumspor ve Fatih Karagümrük'ün puan kaybettiği haftayı en iyi şekilde değerlendirerek, bitime haftalar kala adını üst lige yazdırmayı başardı. Ancak Marmara temsilcisi, Esenler deplasmanından mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Ev sahibi Esenler Erokspor için ise bu maç adeta kader niteliğinde. Play-off potasında kalmak isteyen sarı-siyahlılar, güçlü rakipleri karşısında sürpriz bir galibiyetle hem çıkışa geçmeyi hem de umutlarını diri tutmayı amaçlıyor. Peki, Esenler Erokspor-Kocaelispor maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

ESENLER EROKSPOR-KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında oynanacak Esenler Erokspor-Kocaelispor maçı 20 Nisan Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

ESENLER EROKSPOR-KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Esenler Erokspor-Kocaelispor maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ESENLER EROKSPOR-KOCAELİSPOR MAÇI CANLI İZLE

ESENLER EROKSPOR-KOCAELİSPOR MUHTEMEL 11'LER

Esenler Erokspor: Ekrem, Furkan, Nzaba, Anıl, Metehan, Eşref, Tugay, Jack, Alper, Fernandes, Kayode

Kocaelispor: Gökhan, Oğuz, Caner, Appindangoye, Muharrem, Pedrinho, Vukovic, Samet, Rigoberto Rivas, Ryan Mendes, Oğulcan Çağlayan

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Esenler Erokspor-Kocaelispor maçının hakemi Cihan Aydın oldu. Aydın'ın yardımcılıklarını Yusuf Susuz ve Oğuzhan Kocaçoban yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Lütfullah Aslan üstlenecek.

KOCAELİSPOR YENİDEN SÜPER LİG'DE

Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, Geosis Boluspor'un Solwie Energy Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etmesiyle 3 maç kala Trendyol Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Kocaelispor, 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadığı 16 haftalık periyodu 32 puanla 2. sırada tamamladı. 17. haftada deplasmanda karşılaştığı Boluspor'u 3-1 mağlup ederek 35 puanla zirveye yerleşti.

Takımı 18. haftadan itibaren tecrübeli teknik adam İsmet Taşdemir'e emanet eden Kocaelispor, aldığı başarılı sonuçlarla 17. haftada yerleştiği liderlik koltuğunu bir daha hiç bırakmadı. Yeşil-siyahlılar bu dönemde Taşdemir yönetiminde çıktığı 17 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik elde ederken, 1 defa da mağlup oldu.

Deplasmandaki 1-0'lık Gençlerbirliği mağlubiyetinin ardından 14 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Kocaelispor, 35. haftada en yakın rakibi Solwie Energy Fatih Karagümrük'e 9 puanlık fark atarak ligin bitimine 4 maç kalan Süper Lig'e yükseldi.

İSMET TAŞDEMİR'DEN İKİNCİ SÜPER SEVİNCİ

Ligin 18. haftasından itibaren yeşil-siyahlıların başında maçlara çıkmaya başlayan İsmet Taşdemir, Kocaelispor ile kariyerindeki ikinci Süper Lig sevincini yaşadı. Tecrübeli teknik adam, 2023-2024 sezonunda play-off'a kalan Bodrum FK'yı tarihinde ilk kez Süper Lig'e taşımıştı.

Kocaelispor, ilk olarak 1979-1980'de teknik direktör Fethi Demircan, daha sonra 1991-1992'de Güvenç Kurtar ve 2007-2008'de Engin İpekoğlu ile şampiyon olarak Süper Lig'e yükselmişti.

Kocaeli temsilcisi dördüncü kez yükseldiği Süper Lig'de 21'inci sezonunu geçirecek.