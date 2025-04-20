Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Central Hospital Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Central Hospital Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Trendyol Süper Lig'de 35. hafta maçında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü sahasında Central Hospital Ümraniyespor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Central Hospital Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?