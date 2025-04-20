Trendyol Süper Lig'de 35. hafta maçında Gençlerbirliği sahasında Teksüt Bandırmaspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Gençlerbirliği-Teksüt Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Gençlerbirliği-Teksüt Bandırmaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 35. hafta maçında Gençlerbirliği ile Teksüt Bandırmaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gençlerbirliği-Teksüt Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GENÇLERBİRLİĞİ-TEKSÜT BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gençlerbirliği-Teksüt Bandırmaspor maçı 20 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Müsabaka beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ-BANDIRMASPOR MAÇI CANLI İZLE

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