Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trendyol Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Kocaelispor'u tebrik etti.
Bakan Bak, Trendyol 1. Lig'de bitime 4 maç kala Trendyol Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Kocaelispor'u yayımladığı mesajla kutladı.
Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Trendyol 1. Lig'de bitime 4 maç kala Trendyol Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Kocaelispor'u kutluyorum. Futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve taraftarları tebrik ediyorum. 16 yıl sonra Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazanan Kocaselispor'a başarılar diliyorum."