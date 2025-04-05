Ahlatcı Çorum FK-Esenler Erokspor maçı ne zaman ve saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Ahlatcı Çorum FK sahasında Esenler Erokspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Ahlatcı Çorum FK-Esenler Erokspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ahlatcı Çorum FK-Esenler Erokspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 32. hafta maçında Ahlatcı Çorum FK sahasında Esenler Erokspor'u ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ahlatcı Çorum FK-Esenler Erokspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AHLATCI ÇORUM FK-ESENLER EROKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ahlatcı Çorum FK-Esenler Erokspor maçı 5 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Müsabaka beIN Sports MAX 1 ve Tabii Spor 6 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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