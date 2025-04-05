Manisa FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman ve saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol 1. Lig

Manisa FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman ve saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Manisa FK sahasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Manisa FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?