Siltaş Yapı Pendikspor-Esenler Erokspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Siltaş Yapı Pendikspor sahasında Esenler Erokspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Siltaş Yapı Pendikspor-Esenler Erokspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Siltaş Yapı Pendikspor-Esenler Erokspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 26. hafta maçında Siltaş Yapı Pendikspor sahasında Esenler Erokspor'u ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Siltaş Yapı Pendikspor-Esenler Erokspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda? İşte detaylar...

SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR-ESENLER EROKSPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında oynanacak Siltaş Yapı Pendikspor-Esenler Erokspor maçı 23 Şubat Pazar günü saat 13.30'da başlayacak.

SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR-ESENLER EROKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Siltaş Yapı Pendikspor-Esenler Erokspor maçı beIN Sports MAX 1 ve Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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