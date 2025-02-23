Amed SK-Yeni Malatyaspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Amed SK sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Amed SK-Yeni Malatyaspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Amed SK-Yeni Malatyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 26. hafta maçında Amed SK sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Amed SK-Yeni Malatyaspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda? İşte detaylar...

AMED SK-YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında oynanacak Amed SK-Yeni Malatyaspor maçı 23 Şubat Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

AMED SK-YENİ MALATYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Amed SK-Yeni Malatyaspor maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

AMED SK-YENİ MALATYASPOR MAÇI CANLI İZLE

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