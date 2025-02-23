Erzurumspor FK-Alagöz Holding Iğdır FK maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Erzurumspor FK sahasında Alagöz Holding Iğdır FK'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Erzurumspor FK-Alagöz Holding Iğdır FK maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Erzurumspor FK-Alagöz Holding Iğdır FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 26. hafta maçında Erzurumspor FK sahasında Alagöz Holding Iğdır FK'yı ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Erzurumspor FK-Alagöz Holding Iğdır FK maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda? İşte detaylar...

ERZURUMSPOR FK-ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında oynanacak Erzurumspor FK-Alagöz Holding Iğdır FK maçı 23 Şubat Pazar günü saat 13.30'da başlayacak.

ERZURUMSPOR FK-ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Erzurumspor FK-Alagöz Holding Iğdır FK maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ERZURUMSPOR FK-IĞDIR FK MAÇI CANLI İZLE

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