Central Hospital Ümraniyespor-Sakaryaspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Central Hospital Ümraniyespor sahasında Sakaryaspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Central Hospital Ümraniyespor-Sakaryaspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Central Hospital Ümraniyespor-Sakaryaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 26. hafta maçında Central Hospital Ümraniyespor sahasında Sakaryaspor'u ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Central Hospital Ümraniyespor-Sakaryaspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda? İşte detaylar...

CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR-SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında oynanacak Central Hospital Ümraniyespor-Sakaryaspor maçı 23 Şubat Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR-SAKARYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Central Hospital Ümraniyespor-Sakaryaspor maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR-SAKARYASPOR MAÇI CANLI İZLE

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