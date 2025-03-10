Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında konuk olduğu Siltaş Yapı Pendikspor'u 1-0 yendi.
Stat: Pendik
Hakemler: Batuhan Kolak, Azad İlhan, Arif Dilmeç
Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Samet Asatekin (Dk. 59 Kitsou), Berkay Sülüngöz, Alpaslan Öztürk, Furkan Mehmet Doğan, Mesut Özdemir, Hasan Kılıç (Dk. 90+1 Denic), Saiz (Dk. 46 Efe Sayhan), Bekir Karadeniz, Del Valle (Dk. 30 Mete Kaan Demir), Eze (Dk. 90+1 Topalli)
Amed Sportif Faaliyetler: Veysel Sapan, Murat Uçar (Dk. 84 Batuhan Tur), Mehmet Yeşil, Uğur Adem Gezer, Ömer Bayram, Sinan Kurt (Dk. 88 Lourenço), Poko (Dk. 46 Cassubie), Çekdar Orhan, Mosquera, Fernando (Dk. 84 Yılmaz Ceylan), Keita (Dk. 46 Adekanye)
Gol: Dk. 90+4 Lourenço (Amed Sportif Faaliyetler)
Kırmızı kart: Dk. 90+6 Kitsiou (Siltaş Yapı Pendikspor)
Sarı kartlar: Dk. 56 Samet Asatekin ve Mesut Özdemir, Dk. 90+4 Topalli, Dk. 90+7 Bekir Karadeniz (Siltaş Yapı Pendikspor), Dk. 58 Murat Uçar (Amed Sportif Faaliyetler)