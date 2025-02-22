Şanlıurfaspor-Kocaelispor maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 26. hafta maçında Şanlıurfaspor sahasında Kocaelispor'u ağırlayacak. Süper Lig'e çıkmak isteyen yeşil-siyahlılar, kümede kalma mücadelesi veren rakibine karşı hata yapmak istemiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Şanlıurfaspor-Kocaelispor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda? İşte detaylar...
ŞANLIURFASPOR-KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında oynanacak Şanlıurfaspor-Kocaelispor maçı 21 Şubat Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.
ŞANLIURFASPOR-KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Şanlıurfaspor-Kocaelispor maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
ŞANLIURFASPOR-KOCAELİSPOR MAÇI CANLI İZLE
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