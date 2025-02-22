Ahlatcı Çorum FK-Adanaspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Ahlatcı Çorum FK sahasında Adanaspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Ahlatcı Çorum FK-Adanaspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Ahlatcı Çorum FK-Adanaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 26. hafta maçında Ahlatcı Çorum FK sahasında Adanaspor'u ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ahlatcı Çorum FK-Adanaspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda? İşte detaylar...

AHLATCI ÇORUM FK-ADANASPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında oynanacak Ahlatcı Çorum FK-Adanaspor maçı 22 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak.

AHLATCI ÇORUM FK-ADANASPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ahlatcı Çorum FK-Adanaspor maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

AHLATCI ÇORUM FK-ADANASPOR MAÇI CANLI İZLE

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