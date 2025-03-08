Esenler Erokspor, 1'inci Lig'in 29'uncu haftasında sahasında konuk ettiği Manisa FK ile 1-1 berabere kaldı.

1'inci Lig'in 29'uncu haftasında Esenler Erokspor, evinde Manisa FK ile karşı karşıya geldi. Esenler Erokspor Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayan karşılaşmada Ali Yılmaz düdük çaldı. Ali Yılmaz'ın yardımcılıklarını ise Yusuf Susuz ile Ömer Gezer üstlendi. Çekişmeli geçen karşılaşmada kazanan çıkmadı ve mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Esenler Erokspor'un golünü Junior Fernandes kaydederken, Manisa FK'nın golü Mamadou Cissokho'dan geldi. Bu sonucun ardından Esenler Erokspor puanını 38, Manisa FK ise 34 yaptı.