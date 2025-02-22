Uğur Okulları İstanbulspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Uğur Okulları İstanbulspor sahasında Solwie Energy Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Uğur Okulları İstanbulspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Uğur Okulları İstanbulspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 26. hafta maçında Uğur Okulları İstanbulspor sahasında Solwie Energy Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Uğur Okulları İstanbulspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda? İşte detaylar...

İSTANBULSPOR-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında oynanacak Uğur Okulları İstanbulspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük maçı 22 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

İSTANBULSPOR-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Uğur Okulları İstanbulspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük maçı beIN Sports 2 ve Tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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