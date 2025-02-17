Teksüt Bandırmaspor-Uğur Okulları İstanbulspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Teksüt Bandırmaspor sahasında Uğur Okulları İstanbulspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Teksüt Bandırmaspor-Uğur Okulları İstanbulspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Teksüt Bandırmaspor-Uğur Okulları İstanbulspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 25. hafta maçında Teksüt Bandırmaspor sahasında Uğur Okulları İstanbulspor'u ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Teksüt Bandırmaspor-Uğur Okulları İstanbulspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda? İşte detaylar...

TEKSÜT BANDIRMASPOR-UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında oynanacak Teksüt Bandırmaspor-Uğur Okulları İstanbulspor maçı 17 Şubat Pazartesi günü saat 14.00'de başlayacak.

TEKSÜT BANDIRMASPOR-UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Teksüt Bandırmaspor-Uğur Okulları İstanbulspor maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BANDIRMASPOR-İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLE

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