Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında MKE Ankaragücü, konuk ettiği Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'u 3-0 yendi.
Stat: Eryaman
Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz, Kadir Beyaz, Kerem İlitangil
MKE Ankaragücü: Ertaç Özbir, Mert Çetin (Dk. 84 Coelho), Özgür Aktaş, Halil İbrahim Pehlivan, İsmail Çokçalış, Mahmut Tekdemir (Dk. 60 Cem Tuna Türkmen), Ali Kaan Güneren (Dk. 71 Astanakulov), Owusu (Dk. 60 Yusuf Emre Gültekin), Rakoczy, Cephas (Dk. 60 Rotariu), Bajic
Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor: Çınar Yıldızlı, Talha Garip (Dk. 62 Metehan Ünal), Yiğit Ulaş, Muhammed Göktürk Gök, Ömer Çağrı Ataş (Dk. 46 Murat Şamil Güler), Emircan Bayrakdar, Enes Nas, Furkan Söyler (Dk. 76 Enes Savucu), Eray Şişman (Dk. 46 Kürşat Yılmaz Selamoğlu), Halil İbrahim Atcı (Dk. 76 Osman Katipoğlu), Umut Tanış
Goller: Dk. 4 Çınar Yıldızlı (kendi kalesine), Dk. 37 Yiğit Ulaş (kendi kalesine), Dk. 52 Owusu (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Dk. 63 Yiğit Ulaş (Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor), Dk. 84 Cem Tuna Türkmen (MKE Ankaragücü)