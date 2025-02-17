Adanaspor-Central Hospital Ümraniyespor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Adanaspor sahasında Central Hospital Ümraniyespor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Adanaspor-Central Hospital Ümraniyespor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Adanaspor-Central Hospital Ümraniyespor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 25. hafta maçında Adanaspor sahasında Central Hospital Ümraniyespor'u ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Adanaspor-Central Hospital Ümraniyespor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda? İşte detaylar...

ADANASPOR-CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında oynanacak Adanaspor-Central Hospital Ümraniyespor maçı 17 Şubat Pazartesi günü saat 17.00'de başlayacak.

ADANASPOR-CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Adanaspor-Central Hospital Ümraniyespor maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ADANASPOR-ÜMRANİYESPOR MAÇI CANLI İZLE

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