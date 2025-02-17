Solwie Energy Fatih Karagümrük-Şanlıurfaspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Solwie Energy Fatih Karagümrük sahasında Şanlıurfaspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Solwie Energy Fatih Karagümrük-Şanlıurfaspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Solwie Energy Fatih Karagümrük-Şanlıurfaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 25. hafta maçında Solwie Energy Fatih Karagümrük sahasında Şanlıurfaspor'u ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Solwie Energy Fatih Karagümrük-Şanlıurfaspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda? İşte detaylar...

SOLWİE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK-ŞANLIURFASPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında oynanacak Solwie Energy Fatih Karagümrük-Şanlıurfaspor maçı 17 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

SOLWİE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK-ŞANLIURFASPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Solwie Energy Fatih Karagümrük-Şanlıurfaspor maçı beIN Sports MAX 1 ve Tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FATİH KARAGÜMRÜK-ŞANLIURFASPOR MAÇI CANLI İZLE

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