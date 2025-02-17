Sakaryaspor-MKE Ankaragücü maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig’in 25. haftasında Sakaryaspor, sahasında MKE Ankaragücü’nü konuk edecek. Son haftalarda yükselen form grafiğiyle dikkat çeken ev sahibi ekip, güçlü rakibi karşısında çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Teknik Direktör İlker Püren yönetiminde son iki maçını da kazanan yeşil-siyahlılar, iç saha avantajını en iyi şekilde değerlendirmek istiyor. Sezonun kritik dönemine girilirken 33 puanla play-off hattına yaklaşan Sakaryaspor, bu maçı kazanarak puanını 36’ya yükseltmeyi amaçlıyor. Zorlu Sakarya deplasmanına çıkacak olan MKE Ankaragücü, Kemal Özdeş ile yollarını ayırdıktan sonra Mustafa Dalcı ile yola devam etme kararı aldı. Başkent ekibi, 30 puanla 17. sırada yer alıyor ve bir an önce üst sıralara tırmanmak istiyor. Dalcı’nın, Sakaryaspor karşısında nasıl bir taktiksel hamle yapacağı merak konusu. Peki, Sakaryaspor-MKE Ankaragücü maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 1. Lig Haberleri Yayın Tarihi: 17.02.2025- 12:20 Güncelleme Tarihi: 17.02.2025- 12:20