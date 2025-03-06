Trendyol 1. Lig'in 28. haftasının kapanış müsabakasında Central Hospital Ümraniyespor ile Kocaelispor 1-1 berabere kaldı.
Stat: Spoint İnşaat Ümraniyespor
Hakemler: Gürcan Hasova, Kemal Elmas, Özcan Sultanoğlu
Central Hospital Ümraniyespor: Übeyd Adıyaman, Cavare, Mustafa Eser, Emre Kaplan, Oğuz Yıldırım (Dk. 72 Ali Turap Bülbül), Serkan Göksu, Hoti (Dk. 72 Bardhi) Furkan Apaydın (Dk. 77 Joao), Benny, Soukou (Dk. 85 Barış Ekincier), Poyraz Efe Yıldırım
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Muharrem Cinan (Dk. 59 Yunus Emre Gedik), Pedrinho, Rivas (Dk. 58 Tarkan Serbest), Vukovic (Dk. 67 Onur Öztonga), Samet Yalçın (Dk. 59 Yusuf Cihat Çelik), Oğulcan Çağlayan, Markao (Dk. 75 Mesut Can Tunalı)
Goller: Dk. 44 Soukou (Central Hospital Ümraniyespor), Dk. 69 Yusuf Cihat Çelik (Kocaelispor)
Kırmızı kart: Dk. 60 Ahmet Oğuz (Kocaelispor)
Sarı kartlar: Dk. 16 Hoti, Dk. 79 Bardhi (Central Hospital Ümraniyespor), Dk. 38 Appindangoye, Dk. 76 Mesut Can Tunalı (Kocaelispor)