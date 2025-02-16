Geosis Boluspor-Amed SK maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Geosis Boluspor sahasında Amed SK'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Geosis Boluspor-Amed SK maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Geosis Boluspor-Amed SK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 25. hafta maçında Geosis Boluspor sahasında Amed SK'yı ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Geosis Boluspor-Amed SK maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda? İşte detaylar...

GEOSİS BOLUSPOR-AMED SK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Geosis Boluspor-Amed SK maçı 16 Şubat Pazar günü saat 13.30'da oynanacak. Müsabaka beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

GEOSİS BOLUSPOR-AMED SK MAÇI CANLI İZLE

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