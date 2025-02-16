Alagöz Holding Iğdır FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 25. hafta maçında Alagöz Holding Iğdır FK sahasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Alagöz Holding Iğdır FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda? İşte detaylar...
IĞDIR FK-ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Alagöz Holding Iğdır FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçı 16 Şubat Pazar günü saat 13.30'da oynanacak. Müsabaka beIN Sports MAX 1 ve Tabii Spor 6 ekranlarından canlı yayınlanacak.
KEFİRLİ MUZLU FİT SMOOTHIE tarifi için tıklayın 😋