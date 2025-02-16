Alagöz Holding Iğdır FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda? | Trendyol 1. Lig

Alagöz Holding Iğdır FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Alagöz Holding Iğdır FK sahasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Alagöz Holding Iğdır FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?