Gençlerbirliği-Siltaş Yapı Pendikspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Gençlerbirliği sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Gençlerbirliği-Siltaş Yapı Pendikspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Gençlerbirliği-Siltaş Yapı Pendikspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 25. hafta maçında Gençlerbirliği sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gençlerbirliği-Siltaş Yapı Pendikspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda? İşte detaylar...

GENÇLERBİRLİĞİ-SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gençlerbirliği-Siltaş Yapı Pendikspor maçı 16 Şubat Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Müsabaka beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ-PENDİKSPOR MAÇI CANLI İZLE

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