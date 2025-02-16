Esenler Erokspor-Erzurumspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Esenler Erokspor sahasında Erzurumspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Esenler Erokspor-Erzurumspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Esenler Erokspor-Erzurumspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 25. hafta maçında Esenler Erokspor sahasında Erzurumspor'u ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Esenler Erokspor-Erzurumspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda? İşte detaylar...

ESENLER EROKSPOR-ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Esenler Erokspor-Erzurumspor maçı 16 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Müsabaka beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

ESENLER EROKSPOR-ERZURUMSPOR MAÇI CANLI İZLE

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