Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Erzurumspor, deplasmanda Esenler Erokspor'u 2-1 mağlup etti.
Stat: Esenler Erokspor
Hakemler: Raşit Yorgancılar, Muhammet Ali Doğan, Rıdvan Çevik
Esenler Erokspor: Ekrem Kılıçarslan, Furkan Orak, Metehan Mert, Sakıb Aytaç (Dk. 62 Mücahit Albayrak), Anıl Yaşar, Laine (Dk. 46 İdris Furat), Tugay Kaçar, Benhur Keser (Dk. 79 Berkay Aydoğmuş), Kayode (Dk. 62 Faye), Ufuk Akyol, Catakovic (Dk. 62 Junior Fernandes)
Erzurumspor: Ataberk Dadakdeniz, Orhan Ovacıklı, Gökhan Akkan, Mustafa Akbaş, Celal Hanalp, Azubuike (Dk. 46 Mehmet Taş), Sefa Akgün (Dk. 51 Süleyman Enes Karakaş, (Dk. 81 Yakup Kırtay), Giorbelidze, Eren Tozlu, Teklic (Dk. 82 Salih Sarıkaya), Sylla (Dk. 65 Furkan Özhan)
Goller: Dk. 3 Teklic, Dk. 7 Sylla (Erzurumspor), Dk. 90+3 Junior Fernandes (Penaltıdan) (Esenler Erokspor)
Sarı kartlar: Dk. 32 Teklic, Dk. 84 Mehmet Taş, Dk. 90+2 Giorbelidze (Erzurumspor), Dk. 72 İdris Furat (Esenler Erokspor)